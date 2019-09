Milan, Giampaolo ancora confermato. Ma quanto durerà?

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan ha deciso di confermare ancora Marco Giampaolo dopo il bruttissimo ko contro la Fiorentina. Le parole di Paolo Maldini sono state chiare: “L'allenatore è stata una scelta nostra, condivisa, lo difenderemo sempre, è giusto dargli tempo, sappiamo di avere una squadra giovane”. Ma quando finirà questo tempo? L’interrogativo inizia ad essere di quelli irrisolvibili, perché dopo sei partite di campionato il Milan ne ha già perse 4, un record negativo che durava da 80 anni e ieri sera è stato riscritto. Solamente 6 punti su 18 a disposizione e una prestazione bruttissima per i giocatori rossoneri, piena zeppa di errori, alcuni banali e decisivi come i due rigori provocati o il rosso per un fallo a centrocampo. Il Milan non sembra avere né capo né coda, dunque la posizione di Giampaolo resterà ancora salda?

Il tecnico abruzzese prova a difendersi così: “Mi assumo le mie responsabilità da allenatore. Vado avanti, sono convinto delle mie idee”. Ma sul perché il Milan abbia giocato così male contro la Fiorentina, Giampaolo spiega: “Sembrava che la squadra si fosse ritrovata a giocare a San Siro senza aver fatto un allenamento insieme, è questa la cosa che mi delude. Tre giorni fa mi era piaciuta, oggi eravamo meno brillanti e attivi mentalmente". Sabato arriva la sfida col Genoa e il Milan non sa cosa fare per uscire dalla crisi. Le responsabilità sono di tutti, dalla dirigenza all’allenatore, passando per i giocatori che commettono errori da categorie inferiori. "La colpa è della società, dell'allenatore e dei giocatori. La dimostrazione dei tifosi che se ne sono andati è giusta. L'anno scorso non abbiamo offerto uno spettacolo bellissimo a livello di gioco anche se siamo arrivati ad un punto dalla Champions, i tifosi sono sempre stati lì. E' normale che i tifosi abbiano protestato", ha confessato Paolo Maldini.