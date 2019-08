Milan, Giampaolo: "Biglia-Bennacer sono i play. Suso? Vediamo domani"

© foto di Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato anche di alcuni singoli:

Ha un’idea chiara su chi vede come play? “I nostri due play sono Biglia e Bennacer. Biglia purtroppo si è fatto male e Ismael prima di Udine era appena arrivato ed aveva solo due allenamenti, quindi la scelta è ricaduta su Hakan”.

Suso lo vedremo a destra o dietro le due punte? “Vedremo domani (ride, ndr). Io vado avanti per la mia idea di calcio”.

Che tipo di attaccante è Piatek? "Se giochi nella metà campo avversaria non hai più profondità, è questione di conoscenze non di ruolo".

Cosa può cambiare in attacco? "Nei concetti non si cambia nulla, si porta avanti il lavoro che abbiamo iniziato 50 giorni fa. E' un falso problema. Andiamo meno bene quando gli avversari ci aspettano. Posso spostare un giocatore ma non è una questione di numeri, ma di interpretazione. Mi interessa come si fanno le cose. Bonaventura è forte ma è indietro sul piano fisico".

