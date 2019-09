Milan, Giampaolo: "Bonaventura può giocare. E Piatek non è un caso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di campionato contro il Torino (in programma domani alle 21). Tra le altre cose, il tecnico del Milan si è soffermato anche su alcuni singoli: "Se Piatek è un caso? No, dobbiamo solo lavorare per metterlo nelle condizioni migliori. Bennacer e Hernandez? Bennacer o Biglia, oppure Hernandez o Rodríguez. Bonaventura? Sta molto meglio, anche domani potrebbe ritagliarsi uno spazio. Può giocare ovunque, dipende dal modo di giocare però può giocare avanti e in mezzo, può fare tutto. Ala, mezzala, dipende sempre cosa chiedi al giocatore".

