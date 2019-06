© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile doppio arrivo dalla Sampdoria per il Milan dell'ex blucerchiato Marco Giampaolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Joachim Andersen è tornato il primo della lista per il mercato difensivo del club e per quel che riguarda il centrocampo non passa mai di moda il nome di Dennis Praet, sempre titolare nei tre anni a Genova del nuovo allenatore del Milan.