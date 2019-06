© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Milan e in attesa della firma e dell'annuncio La Gazzetta dello Sport di questa mattina rivela i dettagli del suo contratto. Il tecnico si accorderà con i rossoneri per le prossime due stagioni, con opzione anche per la terza e il suo stipendio sarà da due milioni di euro netti all'anno.