Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato di Gigio Donnarumma e del nuovo calciatore rossonero Theo Hernandez.

Donnarumma sarà titolare l'anno prossimo? "E' un giocatore fortissimo. Io chiedo pochissime maglie agli avversari, ma nel primo anno di Sampdoria la chiesi proprio a lui".

Cosa può portare al Milan Theo Hernandez? "Theo è un calciatore per cui il club ha fatto una ricerca importante. E' giovane, è un calciatore di potenzialità, mi hanno chiamato apposta anche per far crescere i giovani di grande qualità. Sono curioso anche io di capire che giocatore sia. Si porta dietro l'ambizione di poter diventare tra qualche anno uno dei calciatori migliori in quel ruolo. Ha caratteristiche più vicine a Laxalt, diverse da Rodriguez e anche lì dovremo capire in che direzione muoverci".