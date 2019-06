Milan, Giampaolo ha già chiesto l'acquisto di Andersen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Marco Giampaolo, in caso di firma con il Milan ha già pronta la prima richiesta da fare in chiave mercato. Il tecnico di Bellinzona vorrebbe Joachim Andersen per completare il pacchetto di centrali in attesa del ritorno di Caldara. Un affare da almeno 25 milioni di euro che i rossoneri potrebbero avallare anche pensando alle possibili plusvalenze future. Non solo, dalla Sampdoria l'allenatore vorrebbe portarsi anche Praet, considerato un jolly del centrocampo e fedelissimo dello stesso Giampaolo.