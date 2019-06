Milan, Giampaolo: "Ho lavorato sodo per ottenere questa chance"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a Milan Tv, il neo tecnico rossonero Marco Giampaolo ha sottolineato anche le sensazioni personali nell'essere approdato sulla panchina del club: "Ho lavorato sodo, mi sono impegnato tanto per ottenere questa chance. Il Milan è il Club più titolato in Europa e uno dei più importanti. Per me è una grandissima opportunità, sono felice e motivato. Il percorso è stato lungo, sarà ancora lungo perché non c’è mai fine, non si finisce mai di costruire idee, progetti e cose; però, per il momento, sono contento di iniziare in questo grande Club e sono molto motivato. Devo dire che sono già riposato, non vedo l’ora di ricominciare!”.