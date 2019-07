Milan, Giampaolo: "Ho visto idee e il risultato non conta. Passi avanti"

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato dopo l'amichevole persa contro il Benfica, ai microfoni di Milan TV: "Il risultato non cambia: se la squadra non avesse cercato di interpretare un pensiero, allora sì che sarebbe stato un problema. Invece ho visto per buona parte di gara un'idea di gioco. Tenevamo la linea alta e palleggiavamo cercando soluzioni offensive su linee geometriche: per molte cose la squadra mi è piaciuta. Poi lavorando ne dobbiamo anche mettere a posto tantissime altre ma mi è piaciuto lo spirito. Non siamo stati attendisti, abbiamo corso in avanti. Non dobbiamo difendere in undici nella nostra metà campo, ma andare a difendere in quella degli avversari. La squadra però mi è piaciuta... Avessimo perso quattro-cinque a zero, le parole sarebbero state altre. Siamo stati ordinati anche quando abbiamo perso palla e rispetto alle ultime partite abbiamo fatto passi avanti. Giochiamo la partita, non dobbiamo farci giocare dalla partita. Se vinci ti diverti, e noi quello dobbiamo fare. Ma vanno costruiti i presupposti, e questi passano dal lavoro, dalla cura del particolare".