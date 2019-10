© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un mix di allenatori per sostituire Marco Giampaolo. Questa l'idea de La Gazzetta dello Sport che spiega come non ci sia in questo momento un tecnico con le caratteristiche perfette per ereditare, in caso di esonero, la panchina rossonera. Il pragmatismo di Rudi Garcia, il bel gioco di Luciano Spalletti, l'esperienza di Claudio Ranieri, la grinta di Rino Gattuso o Arsene Wenger per far crescere i giovani: questo sarebbe il giusto mix per la rosa rossonera, ma Giampaolo proverà a guadagnarsi la conferma, vincendo a Genova domani sera.