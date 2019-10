© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non è semplice dover vincere per forza". L'allenatore del Milan Marco Giampaolo, in conferenza stampa, ha così risposto alla domanda relativa alla gara-bivio che andrà in scena domani a Marassi contro il Genoa. "Ci possono essere diverse motivazioni - prosegue -. Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l'equilibrio. Sento la responsabilità di dover fare bene, ma non per me stesso ma per il Milan. Si va al di là degli interessi individuali, che non contano nulla".

