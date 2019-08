Milan, Giampaolo insiste su Suso. Silva, il Monaco fa chiarezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’era ancora un alone di mistero sul motivo del mancato passaggio di Andrè Silva dal Milan al Monaco. Fin da subito in Francia hanno parlato di problemi fisici che hanno fatto saltare un affare già fatto (col giocatore che addirittura aveva svolto le visite mediche). Invece le due società avevano immediatamente stoppato le voci, spostando l’attenzione sulle difficoltà economiche. Ieri il Ceo del Monaco Oleg Petrov, ha provato a fare chiarezza sul perché l’operazione non si è più conclusa: “La trattativa Silva è saltata per disaccordi economici tra i due club, non per i problemi fisici del calciatore. Al momento non c’è più una trattativa e stiamo cercando altri profili”. Dunque tocca a Jorge Mendes provare a risolvere la situazione. L’agente del portoghese è a lavoro per sciogliere il problema, e oltre al Monaco ci sono altre soluzioni estere.

Silva resta sul mercato nonostante la convocazione per l’amichevole in programma oggi alle 18.30 contro il Manchester United (diretta su Sportitalia). In Galles il Milan dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione vista recentemente contro il Benfica. Anche perché restano tra gli assenti Paquetà e Kessie, ma anche Laxalt e gli infortunati Caldara e Theo Hernandez. Giampaolo insisterà sul 4312 affidando nuovamente a Suso le chiavi della trequarti, con il compito di innescare sia Piatek che Castillejo. In cabina di regia l’esperienza di Lucas Biglia, mentre ai lati Calhanoglu e Borni. La linea difensiva dovrebbe essere composta ancora da Calabria, Musacchio, Romangoli e Rodriguez, con Donnarumma tra i pali.