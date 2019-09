Milan, Giampaolo: "L'unica strada per salvarci è quella del collettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai, al termine di Milan-Fiorentina 1-3, è intervenuto il tecnico rossonero Marco Giampaolo: “Tre giorni fa la squadra aveva dato segnali di grande ripresa e personalità, stasera abbiamo fatto una prestazione al di sotto, forse abbiamo sentito troppo la pressione di doverla vincere e l’espulsione ci ha messi in difficoltà. Sicuramente una prestazione che nessuno si aspettava, tantomeno il sottoscritto”.

Sulle cose da salvare: “Una partita dove perdi in casa 3-1 e finisci in dieci c’è poco da salvare. In questo momento noi pecchiamo sulla capacità di essere squadra”.

Sulle voci sul suo futuro: “Fa parte del mio mestiere, non mi preoccupo di questo e vado avanti, pensando solo a fare il meglio possibile”.

Sulla mancanza di personalità: “Io penso che le difficoltà di questo tipo le risolvi solo con un pensiero collettivo, attraverso le cose fatte assieme, altrimenti rischi di affogare e di annegare. La strada è solo quella del collettivo, gli individualismi che emergono in una partita riempiono gli occhi ma non aiutano il collettivo, la squadra secondo me è quella. Io devo fare il massimo con questa squadra perché ritengo abbia delle qualità, devo tirare fuori da loro le potenzialità migliori senza perdere la capacità di essere squadra. La salvezza, intesa come uscir fuori dalle situazioni di difficoltà, passa dal fare le cose insieme e io devo essere bravo a reclutare i calciatori che hanno questo pensiero”.