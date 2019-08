Milan, Giampaolo: "Le mie parole sono state strumentalizzate"

© foto di Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato delle polemiche arrivate dopo il ko di Udine:

Sei sempre stato abile nell’ottimizzare i tuoi calciatori, come procede questo lavoro qui al Milan? “In linea generale c’è poco tempo, ma io il tempo me lo prendo comunque. Non salto nessuno step, non spreco nessun allenamento, ogni allenamento deve migliorarci. Più giocatori forti si hanno meglio è naturalmente, ma io vado avanti e lavoro”.

Non pensa di aver dato un segnale di debolezza con le parole di Udine sul cambio di modulo? “Le mie parole sono state strumentalizzate. Posso cambiare posizione ad un giocatore ma non la filosofia e la metodologia. Il pensiero sul mio lavoro non lo cambio”.

Il mercato in uscita potrà condizionare le tue scelte di formazione? "Io non conosco i movimenti in uscita e quindi no. Inoltre mi aggrappo alla professionalità dei giocatori. Finché sono qui, sono giocatori del Milan a mia disposizione e che quindi posso usare e confido in loro".

