© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo non rischia la panchina. Questo quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al tecnico del Milan. Secondo quanto riportato dalla rosea infatti la dirigenza rossonera si fida del suo allenatore e non è arrivato nessun ultimatum: lo cose non dovrebbero cambiare neanche se le cose non dovessero andare bene domani sera con la Fiorentina a San Siro. A Giampaolo quindi verrà concesso quel tempo che chiede dal primo giorno, oltre ad un pieno supporto. Si riparte quindi dal primo tempo della gara con il Torino, 45 minuti che la società ha apprezzato molto.