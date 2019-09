Milan, Giampaolo: "Paquetà, nessuna bocciatura. Può fare il trequartista"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha commentato il successo esterno dei rossoneri a Verona, ai microfoni di SportMediaset: "Abbiamo avuto la pazienza giusta per aggirare quel muro difensivo, l'avversario si difendeva in dieci negli ultimi trenta metri. Serviva trovare spazi che non ci sono, avere i giocatori da uno-contro-uno. In undici contro dieci abbiamo fatto le cose per bene, senza subire contropiedi se non qualche pallata sporca. Scardinare i dieci difensori non è facile, ma nella ripresa la squadra ha fatto meglio, ma partite semplici non ce ne sono".

Che valutazioni su Paquetà? "Non è una bocciatura, è un giocatore che può fare quel ruolo. Trequarti non significa nulla, è come ti muovi da trequarti. Lui ha cercato di fare le cose, ma in undici contro dieci avevo bisogno di meno giocatori tra le linee e gente più laterali. La scelta Rebic è per questo, avrei potuto togliere una mezzala e metterci lì Paquetà. Serviva un tipo di partita diversa".

Come arrivate al derby? "Ognuno ha i suoi problemi, i risultati aiutano ad aver fiducia. Il Milan deve fare il suo percorso, senza guardare gli altri. Ci sono tante cose da migliorare e ho la fiducia di poterlo fare perché la squadra è seria e lavora bene".