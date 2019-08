Milan, Giampaolo: "Piatek fuori? Non finisce il mondo, ho rosa forte"

© foto di Image Sport

Prima vittoria da allenatore del Milan per Marco Giampaolo, che esulta per l'1-0 che ha permesso ai rossoneri di battere il Brescia a San Siro nonostante l'iniziale esclusione di Piatek dai titolari: “Ogni partita riserva ogni scelta, in questa ho scelto André Silva e Bennacer. Il Milan dispone di una rosa forte quindi ho la possibilità di scegliere. Silva non so se va via ma è un professionista quindi è a disposizione e lo faccio giocare”. Giampaolo sottolinea che “Piatek è un grandissimo giocatore, se non gioca non finisce il mondo. I giocatori devono pensare solo a dare il massimo per il Milan, poi scelgo: magari l'ho visto meno brillante in settimana o un altro in condizione migliore”. Ai microfoni di Dazn, l'allenatore del Milan ha analizzato la prestazione dei suoi: “Abbiamo tanto lavoro da fare, abbiamo fatto buone cose e non abbiamo rischiato, anche se abbiamo perso il controllo a un certo punto della partita. C'è bisogno di lavorare insieme, manca questo, siamo in un momento di rodaddio. Paquetà? Nel mio modo di vedere deve imparare a essere meno brasiliano e più concreto”, ha concluso Giampaolo.