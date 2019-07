Milan, Giampaolo: "Praet? Siamo coperti. Valuterò Andrè Silva e Cutrone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso la conferenza stampa di presentazione, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato di mercato e dei tanti nomi accostati al club rossonero.

Praet, Veretout, Andrè Silva e Cutrone? "Praet lo stimo ma non so se diventerà un giocatore in più per il Milan perché abbiamo già quattro mezzali. Certo lo stimo, l'ho allenato e non è un giocatore del Milan. Siamo coperti in quel ruolo. Parlo dei miei giocatori, Andrè Silva e Cutrone, a pelle, sono calciatori diversi per caratteristiche. Devo valutarli insieme alla rosa del Milan ma sono giocatori di livello, devo capire come metterli insieme, capire chi è funzionale e chi meno. A oggi sono calciatori forti del Milan, poter scegliere è già una bella cosa".

Il mercato? "Io traccio profili, la ricerca la fa il club. Io mi esprimo sui calciatori che ho allenato, posso farlo perchè ne conosco vita, morte e miracoli. I leader di gioco sempre, poi ci sono i calciatori che con la qualità arricchiscono la squadra. I calciatori forti rendono le idee dell'allenatore migliori rispetto alle proposte".