Intercettato dalla tv americana che trasmette la ICC a stretto giro di posta dall'amichevole contro il Benfica, Marco Giampaolo, allenatore del Milan, si è così espresso brevemente sulla partita: "Questa sfida è importante per conoscersi, migliorarsi e crescere. C’è sempre qualcosa da cui trarre in ogni partita e in cui migliorare nella squadra", la sua risposta riportata da Sportitalia.