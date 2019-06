Milan, Giampaolo: pronto un triennale o due anni con opzione sul terzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergono anche i dettagli di quello che sarà il contratto di Marco Giampaolo al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico firmerà un triennale con il club rossonero, o al massimo un biennale ma con opzione per la terza stagione. Il gruppo a sua disposizione sarà composto da tanti giovani e anche per questo motivo non potrà certo avere poco tempo per lavorare.