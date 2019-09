Milan, Giampaolo: "Ripartiamo subito, gol annullato dubbio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il derby perso contro l'Inter, il tecnico del Milan, Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "L'Inter ha qualcosa in più sul piano del vissuto poi nel complesso la squadra ha giocato la partita alla pari, ci ha saputo stare nel match, l'equilibrio è stato rotto dal quel calcio di punizione, non mi sono piaciuti gli ultimi 15 minuti ma nel complesso la squadra ha fatto meglio delle ultime uscite. Qualche occasione l'abbiamo avuta, gli attaccanti si sono sbattuti, il gol annullato è molto dubbio, di là ci sono tre difensori di grande livello, abbiamo perso la partita quando era più equilibrata ma i ragazzi hanno sputato sangue. Poi ci siamo disuniti, abbiamo mostrato il fianco a qualche ripartenza dell'Inter e quella è la cosa che mi è piaciuta meno, bisogna star dentro la partita sempre anche delle difficoltà. Primo derby di Milano? Questo è un derby diverso, è un respiro diverso perché mediaticamente è qualcosa di diverso, ma dopo i primi 15 minuti la squadra aveva preso le misure e mi stava piacendo contro un avversario con un esperienza in più, peccato perché poi il particolare fa saltare il banco. Non ha mai perso il derby con la Samp. Ora come ci si comporta? Alla squadra non ho molto da rimproverare a parte gli ultimi 15 minuti è una questione di crescita, bisogna mangiarci questa patata amara e ripartire perché il calcio è quesso ma domani bisognerà ripartire".