Il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato commentato così ai microfoni di Milan TV l'amichevole pareggiata contro il Cesena: “Partita impegnativa, avversario di valore che ci ha fatto fare un buon allenamento. Ci sono cose su cui lavorare ma l’atteggiamento è stato positivo. Dobbiamo inserire gli ultimi ragazzi in un modo di pensare collettivo. La strada da percorrere è lunga. Basta un’interpretazione sbagliata, l’idea è sempre di andare avanti ma così si rischia anche. Il gioco ambizioso richiede tempo e puntigliosità. È quello che stiamo facendo e quello che vogliamo fare con tutti i ragazzi che fanno parte dalla rosa. Quelli che hanno giocato dall’inizio ora danno più garanzie perché hanno giocato più tempo insieme. Ci vuole tempo ma questo non ci sapevanta. Duarte si è allenato una volta, ha zero conoscenze di quello che gli chiedo. L’ho messo perché Musacchio aveva un piccolo problema. Ad oggi la coppia titolare è Musacchio-Romagnoli. Bennacer non l’ho ancora allenato. Siamo lontani”