© foto di Federico De Luca

Attraverso la conferenza stampa di presentazione, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus. "C'è antica amicizia, ci sentiamo spesso, abbiamo frequentato il corso di Coverciano insieme. Viene in vacanza vicino a casa mia, ci vediamo, parliamo di esperienze. Lui è l'esempio di chi si è sbattutto nelle categorie inferiori ma ha vinto, ha raccolto grandi soddisfazioni attraverso il sacrificio. Gli devo molto, è lui che mi ha suggerito alla dirigenza dell'Empoli quando allenavo a Cremona. Questo è frutto della stima reciproca. Negli anni ci siamo sempre rubati delle idee, siamo cresciuti in questo modo", le parole del mister rossonero.

Dieci anni fa è stato l'allenatore della Juventus per una notte, ora al Milan si tratta di una rivincita personale? "Non è una rivincita ma un percorso lungo e complicato. Sono rimasto deluso dalle esperienze negative ma non mi sono mai arreso. Ho sempre studiato, mi piace aggiornarmi perchè penso non si finisca mai di imparare. Non è una rivincita ma la passione che ho nel mio lavoro che mi ha portato qua e spero mi possa far restare qui il più possibile".