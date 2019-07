© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Suso? Marco Giampaolo, nella conferenza di presentazione, ha parlato del calciatore del Milan che i rumors di mercato lo danno come potenziale cedibile in casa rossonera. "E' un giocatore di qualità e a me piacciono i giocatori così, ha dribbling e personalità. Senza calciatori di qualità non vinci le partite. Non mi focalizzo sul modulo, Suso sarà elemento di valutazione non in quanto valore del calciatore ma per la posizione, per farlo rendere per lui e per la squadra", ha detto Giampaolo.