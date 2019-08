© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Marco Giampaolo, tecnico del Milan, prima della partita di International Champions Cup contro il Manchester United. "E' una partita di alto livello, siamo contenti di giocare questo tipo di gare. Le partite sono stimolanti e anche per quella che è la costruzione della nostra idea di gioco. Questa è la terza partita di alto livello, siamo ancora in costruzione visto che abbiamo tanti giocatori fuori. Il nostro obiettivo è quello di crescere per presentarci alla prima di campionato nelle migliori condizioni possibili. La storia del Milan dice che è un club tra i più titolati al mondo, bisogna giocare per vincere qualcosa".