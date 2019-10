© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è vicino a cambiare ancora allenatore. Dopo appena tre mesi dal suo arrivo in rossonero Marco Giampaolo ha le ore contante, nonostante il successo sofferto contro il Genoa prima della sosta. La dirigenza sta prendendo una decisione, e si va sempre più verso l’esonero. Il motivo principale è che dopo sette partite di campionato il Milan non ha ancora un gioco, la squadra è in confusione e molti dei nuovi acquisti non stanno trovando lo spazio che ci si aspettava. Il successo con il Genoa non ha convinto lo stesso la dirigenza, perché il gruppo ha mostrato le solite lacune in attacco e non ha dimostrato un gioco convincente. Troppo sterile la manovra offensiva e poi aver lasciato in panchina nel primo tempo Paquetà e Leao, non è andata giù a nessuno, ma è l’ennesima dimostrazione che l’allenatore non ha più il controllo delle decisioni.

Cosi dopo ore di riflessione la società ha deciso per il cambio in panchina, sfruttando anche la sosta per le nazionali. E tra i nomi maggiormente sondati ci sono quelli di Luciano Spalletti, Stefano Pioli e Rudi Garcia. Il primo è il vero sogno del Milan, ma è difficile arrivare per motivi economici. Pioli e Garcia sono le soluzioni di riserva. Non si escludono sorprese e opzioni fino ad ora non ancora uscite fuori mediaticamente. Il Milan valuta il sostituto di Giampaolo, che è ormai giunto al capolinea dopo tre mesi di Milan.