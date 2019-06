Milan, Giampaolo vuole valutare Suso in ritiro. Calabria ha mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’agente Alessandro Lucci, anche ieri, si è recato a Casa Milan. Il procuratore di Suso e Calabria ha avuto colloqui con Gazidis e con il trio Maldini-Boban-Massara. Sul tavolo il futuro dei suoi assistiti. Il Milan, su Suso, potrebbe aver abbassato le sue richieste e ha aperto a offerte anche inferiori alla clausola (attivabile entro il 15 luglio da società estere), anche se Giampaolo lo vorrà valutare nei primi 15 giorni di ritiro. Per il suo terzino, che ha in ballo il rinnovo del contratto con adeguamento (2 milioni fino al 2024 l’ipotesi di lavoro) non mancano apprezzamenti in Italia e in Europa. Lo riporta Tuttosport.