Milan-Gigio, altra svolta: tra 90’ inizia il mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigio Donnarumma è un ragazzo in sospeso. Alle 18 ascolterà il fischio d’inizio di Milan-Fiorentina e si guarderà intorno. Vedrà più o meno 60mila persone e non potrà non pensare che questa può essere la sua ultima partita con il Milan, spiega La Gazzetta dello Sport. Questa domenica ad esempio un po’ di emozione è garantita, anche se la curva dovrebbe restare indifferente, come successo quasi sempre durante la stagione, e il resto dello stadio non dovrebbe fischiarlo. Gigio però entrerà in campo senza sapere se questo sarà anche un addio: dipenderà dalle offerte in arrivo dall’estero, dai rapporti Raiola-Mirabelli e dalle sue decisioni.