vedi letture

Milan, Gigio ma non solo: con Raiola balla anche il rinnovo di Antonio Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, ma non solo. Anche il contratto del fratello Antonio è in scadenza nel 2021, un altro importante argomento di riflessione in casa Milan. Come sottolinea stamane Tuttosport, i vertici di via Aldo Rossi dovranno infatti discutere a breve con l'agente Mino Raiola anche del futuro "dell’altro" Donnarumma, portiere classe 1990 che ha un contratto coi rossoneri da un milione di euro a stagione.