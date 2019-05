© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, in casa Milan sarebbe congelati tutti i candidati per il futuro della panchina rossonera. Lo spogliatoio è schierato compatto con Rino Gattuso e in caso di conquista del quarto posto, il suo esonero sarebbe impopolare tra i calciatori. La squadra è con l'allenatore e proprio questo potrebbe essere il motivo del rilancio dei rossoneri.