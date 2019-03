Milan, gioielli in mostra per il mondo: c’è gloria pure per Paquetà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avere una squadra di giovani talenti vuol dire non solo utilizzarli con il club, ma consentire alle rispettive nazionali di sfruttare ed esaltare le qualità dei migliori giocatori. E’ successo al Milan con le partite del weekend, grazie ai tre gol messi a segno dai rossoneri in giro con le loro rappresentative. Piatek è stato il primo a scendere in campo e a regalare la vittoria alla sua Polonia contro l’Austria, sfruttando una palla vagante in area avversaria è stato il più veloce a buttarla dentro. Per lui si tratta della 29esima rete in stagione tra campionato, coppe e nazionale. In Polonia è scoppiata da tempo la Piatek-mania, qualcuno afferma che potrebbe fare meglio di Lewandowski, e l’ex Genoa non vuole più fermarsi, sfruttando a dovere pure la vetrina internazionale.

Discorso leggermente diverso per Calhanoglu, che non ha vissuto un’annata brillante con il Milan, ma invece con la Nazionale è riuscito a trovare la via del gol. Il turco partendo da centrocampo è arrivato al limite dell’area albanese e con il destro ha trovato un gol da fuori area, dimostrando così tutte le sue doti balistiche, che però in rossonero si sono viste solo parzialmente. Bene anche Ricardo Rodriguez che ha vinto con la Svizzera.

Infine Lucas Paquetà, in gol con il Brasile nella partita contro Panama. Il numero dieci verdeoro non ha sofferto il peso della maglia e ha sbloccato il risultato con una zampata in area avversaria, confermando così il momento positivo. Con il club di appartenenza è stato decisivo fin dal suo approdo, dando qualità al centrocampo milanista, ma indossare e segnare con la maglia numero 10 del Brasile vuol dire consacrasi a livello mondiale.