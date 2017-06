Milan, giornata decisiva per Donnarumma. Sondaggio per Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata importante in casa Milan per il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il club rossonero attende una risposta dal portiere sulla proposta del rinnovo e intanto inizia a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società meneghina avrebbe infatti sondato Pepe Reina, che non ha ancora trovato l'accordo con il Napoli.