Milan, giorni caldi fra aumento di capitale, nuovo socio e Nyon

Giornata importante quella vissuta ieri dal Milan, con la dirigenza impegnata nel CdA. Nel summit si è parlato del budget per la prossima stagione, ma anche degli ultimi 32 milioni (in arrivo) per chiudere il discorso relativo all'aumento di capitale. Martedì poi il Milan si presenterà a Nyon per la decisione UEFA, mentre c'è ancora incertezza sul socio che entrerà nei prossimi giorni in società. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.