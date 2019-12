Milan, giorni caldi per Ibra. Incontro previsto prima di Natale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport i prossimi giorni saranno decisivi per l’eventuale arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Nessun ultimatum o scadenze, ma se la risposta dello svedese non dovesse arrivare entro Natale il club rossonero ritirerebbe la propria offerta e si orienterebbe su altri profili per l’attacco. I contatti con l’agente Mino Raiola sono continui e prima di Natale ci sarà anche un incontro fra le parti per fare il punto della situazione, con il Napoli che resta sempre sullo sfondo.