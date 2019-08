Milan, giorni decisivi per Correa: da domani nuovi contatti con l’Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La settimana che si apre domani potrà essere decisiva per il mercato in entrata del Milan. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società rossonera intende definire le basi della trattativa con l’Atletico Madrid per Angel Correa, per poi arrivare a costruire un impianto che possa portare all’accordo. I vertici di via Aldo Rossi considerano l’argentino un rinforzo prioritario, per cui sono disposti all’investimento più caro dell’estate. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, i contatti riprenderanno con l’intento di ridurre la distanza che oggi separa le valutazioni dei club: i Colchoneros vogliono 50 milioni di euro, il Milan si ferma a 40. I bonus possono essere una scorciatoia, ma è necessario che una delle due parti faccia un passo avanti. Una cosa è certa: i rossoneri hanno in tasca il sì di Correa, il quale avrebbe già manifestato la sua intenzione di trasferirsi (solo) a Milanello. È probabile, dunque, che alla fine sia l’Atletico a venire incontro al Milan, anche per assecondare la volontà del giocatore.