Milan giovane e italiano, Monza di giovani italiani. Coi capelli in ordine

© foto di Antonio Vitiello

"Il Milan del futuro sarà giovane e italiano". Parole e musica di Silvio Berlusconi, data 13 febbraio 2015: erano i giorni in cui, nel bel mezzo dell'infinito closing, l'ex Cavaliere sembrava intenzionato a proseguire l'avventura in rossonero. Poi non è andata così, e ora Berlusconi riparte dal Monza. Le parole, però, suonano simili: "Pensiamo ad una squadra giovane e tutta di italiani".

La linea verde, in sostanza, ricorda tanto quella del Diavolo. A posteriori, si può dire che non fosse affatto una boutade: oggi il Diavolo, nel frattempo passato a Li Yonghong prima ed Elliott poi, annovera fra i suoi titolari o potenziali titolari giovani come Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Caldara e Cutrone. Un Milan giovane e italiano, appunto.

Il progetto Monza diventa il Milan 2.0? Visti i precedenti, e partendo da un livello più basso, le basi sembrano solide. Un po' estremizzate, forse: Berlusconi ha parlato anche di giocatori "senza barba e senza tatuaggi, coi capelli in ordine e che faranno autografi leggibili, non schizzi". Essere giovani e italiani, in buona sostanza, potrebbe non bastare. È il nuovo grande sogno di Berlusconi: un Monza pulito e ordinato in Serie A. Magari protagonista contro un Milan italiano e vincente: la nuova sfida è servita.