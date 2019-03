© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La giornata di giovedì, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sarà quella giusta per capire quali provvedimenti disciplinari prenderà il Milan nei confronti di Franck Kessie e Lucas Biglia. Per entrambi è in arrivo una multa (probabilmente di entità diversa), ma è probabile anche che Gattuso programmi un faccia a faccia proprio con l'ivoriano per chiarire definitivamente la vicenda. E magari, proprio in quell'occasione, deciderà anche se farlo giocare o lasciarlo fuori (rientra dagli impegni con la Nazionale, fra l'altro) per la sfida con la Samp.