Milan, Giroud il preferito per l'attacco. Se salta il francese torna di moda Jovic

L'obiettivo principale per il Milan è chiaro da tempo: prendere un altro attaccante che possa fungere da co-titolare insieme a Zlatan Ibrahimovic. Il candidato numero resta Olivier Giroud, ma il club rossonero si aspetta che venga liberato a zero. Se ciò non dovesse avvenire, tornerebbe in auge il nome di Luka Jovic del Real Madrid, altro club con il quale il Milan ha diversi discorsi di mercato aperti come quelli di Brahim Diaz e Odriozola. Lo riporta Tuttosport.