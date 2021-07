Milan, Giroud pronto a forzare la mano col Chelsea per liberarsi e firmare con i rossoneri

Nei prossimi giorni Olivier Giroud, in seguito all'eliminazione della Francia dall'Europeo per mano della Svizzera, tornerà alla carica col Chelsea provando a forzare la mano nei confronti del club per essere liberato gratuitamente e conseguentemente essere lasciato libero di firmare un contratto biennale con il Milan, club con cui ha un accordo ormai da giorni. Nel frattempo Maldini e Massara continuano a pensare a Bakayoko, che non vedrebbe l'ora di tornare a Milanello ma che potrebbe essere bloccato da un rinnovo unilaterale da parte dei Blues esattamente come successo per l'attaccante transalpino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.