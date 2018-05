Milan, giugno sarà ricco di eventi: dall’Uefa al mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan si appresta a vivere un mese davvero movimentato. Giugno sarà decisivo su diversi fronti, in primis per il verdetto Uefa, in cui il club milanista spera di non essere escluso dall’Europa League e per questo sta preparando una memoria difensiva che possa convincere l’Uefa a non buttare fuori i rossoneri dalle coppe. L’ultimo appello, di urgenza, potrebbe essere fatto solo al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Sarà un mese caldo anche sul fronte rifinanziamento, perché la proprietà cinese sta cercando chi possa rifinanziare il debito con Elliott e nel frattempo entro la fine del mese dovrà versare ben 40 milioni di aumento di capitale. Il presidente Yonghong Li ha rassicurato sulle sue intenzioni di proseguire negli investimenti ma sarà una prova importante soprattutto per la continuità aziendale.

Il club ha bisogno di soldi per affrontare anche la campagna acquisti, con Mirabelli pronto a stringere in maniera più concreta per quei tre rinforzi che in società hanno messo in programma da tempo. Rino Gattuso aspetta gente esperta e di qualità, ha già avuto Reina e Strinic, ma per alzare il livello ci sarà bisogno di tre innesti di importanti. Fino a metà giugno non ci saranno grossi movimenti però il direttore sportivo rossonero sta continuando a tenere caldi i rapporti con agenti e dirigenti, in modo da procedere rapidamente nella seconda parte di giugno e ad inizio luglio con le trattative più rilevanti che riguarderanno un mezzala, una punta e un esterno d’attacco.