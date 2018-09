Milan, gli inizi del post-Ancelotti. Solo Allegri partito peggio di Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sei punti in cinque partite per il Milan di Gennaro Gattuso, versione 2018-2019. In attesa del recupero della gara contro il Genoa, l'allenatore rossonero fa i conti con un avvio di stagione caratterizzato dai tanti pareggi e i pochi punti. Numeri che fanno poco felici i tifosi del Milan, anche se per ora la situazione di Ringhio pare solida. Con l'obietto di riportare il Milan in alto, a un certo punto.

Un traguardo che, dal post-Ancelotti in poi, di fatto soltanto Massimiliano Allegri è riuscito a centrare: l'attuale tecnico della Juventus è infatti l'ultimo allenatore ad avere alzato un trofeo sulla panchina del Milan, scudetto e supercoppa nel 2011. Poi, la grande ricerca: Allegri non è riuscito a ripetersi, mentre i suoi successori hanno fatto peggio, considerato che nessun altro ha più centrato l'accesso alla Champions League.

Limitando l'analisi alle prime 5 partite in cui hanno guidato il Diavolo, però, è proprio Allegri ad essere partito peggio: soltanto 5 punti nella stagione 2013-2014, che per il livornese si concluse con l'esonero alla 19^ giornata. Gli subentrò Clarence Seedorf, 35 punti in 19 partite, di cui 10 conquistati nelle prime 5. Gattuso, in sostanza, si piazza al secondo posto nella graduatoria dei peggiori avvii tra i tecnici partiti da inizio campionato (al terzo, se si considerano anche gli allenatori subentrati, dove però il secondo è comunque Ringhio), peraltro a pari merito con lo stesso Allegri, che nel 2012-2013 iniziò con sei punti. Una rondine non fa primavera, ovvio: proprio in quella stagione Max centrò il terzo posto e la qualificazione alla Champions League. Mentre Vincenzo Montella, che detiene il record per il miglior avvio (12 punti nelle prime cinque giornate del campionato 2017-2018) venne poi sostituito proprio da Gattuso alla 33^. C'è ancora speranza.

Bilancio delle prime 5 partite in A degli allenatori che hanno iniziato la stagione

2018-2019 SVPPP 6 punti Gattuso

2017-2018 VVSVV 12 punti Montella

2016-2017 VSSVV 9 punti Montella

2015-2016 SVSVV 9 punti Mihajlovic

2014-2015 VVSPP 8 punti Inzaghi

2013-2014 SVPSP 5 punti Allegri

2012-2013 SVSSV 6 punti Allegri

2011-2012 VPSPV 8 punti Allegri

2010-2011 VSPPV 8 punti Allegri

2009-2010 VSPVS 7 punti Leonardo

2008-2009 SSVVV 9 punti Ancelotti

Bilancio delle prime 5 partite in A degli allenatori subentrati a stagione in corso

2017-2018 PVSSP 5 punti Gattuso (dalla 15^)

2015-2016 VPSPV 8 punti Brocchi (dalla 33^)

2013-2014 VVPSV 10 punti Seedorf (dalla 20^)