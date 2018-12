© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lipsia è tornato alla carica per Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco già nello scorso inverno era stato corteggiato dal club tedesco, ma questa volta ci sono più possibilità che l’affare vada in porto. Il Milan valuterà l’offerta economica – apprende MilanNews.it -, che potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. L’ex Leverkusen in questa stagione non ha mai brillato con la maglia rossonera, in 15 presenze in serie A non ha ancora trovato la via del gol, e non ha attraversato un bel periodo a causa di problemi personali. Tuttavia il Lipsia vorrebbe fare un tentativo durante il mercato invernale, con il direttore sportivo della squadra tedesca, Ralf Rangnick, intenzionato a riportarlo in Bundesliga.