Milan, gli scenari dopo l’addio di Gattuso e Leonardo

Un doppio addio che ha sancito l’inizio della rivoluzione in casa Milan. Nello stesso giorno il club rossonero ha ufficializzato la separazione del direttore generale e dell’allenatore, sia Gattuso che Leonardo hanno chiuso il rapporto con i rossoneri per diversità di vedute sul progetto Elliott. Ma c’è anche una questione legata ai rapporti interni, non sempre idilliaci con il dirigente brasiliano, mentre per Gattuso è stato determinante anche il logorio dopo 18 mesi difficili, in cui ha affrontato anche un cambio di proprietà, tante critiche e pressioni. Gattuso era stressato dal punto di vista mentale e fisico, e ha preferito togliere il disturbo.

Ma ora si aprono una serie di scenari. In primis il Milan deve scegliere il prossimo direttore sportivo, perché senza avere il consenso del dirigente più importante sotto l’aspetto delle scelte tecniche, è inutile andare a prendere l’allenatore. Dunque torna in gioco la figura di Maldini. Sarà lui il ds? Da ciò che filtra dalla sede, Gazidis ha proposto un ruolo importante all’ex capitano rossonero, e in queste ore ci sta pensando. La riflessione porterà a una decisione e in base alla risposta di Maldini si capiranno diverse strategie del club.

Per quanto riguarda l’allenatore dovrà essere un tecnico che sappia lavorare con i giovani, e che sappia valorizzarli. L’idea è di puntare su un Milan di ragazzi bravi tecnicamente, come Piatek e Paquetà acquistati a gennaio, e puntare alla risalita in Champions con loro. Il casting è partito stamattina, sia per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo ma anche per il futuro allenatore.