Milan, gli svincolati Reina e Strinic sono costati 5 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pepe Reina e Ivan Strinic, giocatori arrivati a parametro zero per quel che riguarda i cartellini, in realtà hanno avuto un costo per il Milan. La somma delle commissioni pagate dal club rossonero ai loro agenti è - riporta MilanNews - pari a cinque milioni di euro: tre al procuratore di Reina, due a quello di Strinic.