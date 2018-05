Milan, gli Wolves fanno sul serio per André Silva: pronti 35 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wolverhampton, squadra neopromossa in Premier League, fa sul serio per André Silva. Secondo quanto riporta infatti il Sun, il club inglese è alla ricerca di un centravanti di spessore e avrebbe pronta un'offerta da circa 35 milioni di euro per comprare dal Milan l'attaccante portoghese. L'agente del giocatore, Jorge Mendes, sarebbe già in contatto con la dirigenza dei Wolves e l’allenatore Nuno Espirito Santo.