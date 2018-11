© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin sembra avvicinarsi al Milan. Secondo quanto riportato dal QS oggi in edicola il difensore in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid avrebbe infatti detto sì all'offerta rossonera per un contratto di due anni e mezzo a quattro milioni di euro a stagione. Adesso però resta da convincere il club spagnolo, con i rossoneri che offriranno 2 milioni ai Colchoneros che potrebbero accettare visto che il contratto dell'uruguayano scadrà il prossimo 30 giugno. Il Milan prova ad accelerare per battere sul tempo sia la Juventus che il Manchester United.