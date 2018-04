Milan, gol annullato anche a Cutrone. Fuorigioco netto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Uno per parte. Il Milan si vede annullare un gol a Cutrone per fuorigioco (evidente): un peccato per l'esecuzione, in rovesciata, da parte del centravanti milanista. Poco prima Donnarumma ha salvato il risultato su percussione di Perisic, deviando il passaggio per un Icardi a porta vuota.