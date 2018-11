Milan, gol subiti in tutte le partite di campionato: come Huesca e Fulham

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo miglior attacco del campionato, ma difesa perforata in ogni partita finora disputata. Le amnesie difensive del Milan non fanno dormire sonni sereni a Rino Gattuso, che spera di fermare questa storica striscia negativa già nella sfida contro l'Udinese di domenica sera. Nei 5 campionati più importanti d'Europa, solo Huesca e Fulham (non proprio squadre di primissima fascia) hanno fatto lo stesso.