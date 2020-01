Milan, gran via vai di procuratori. Paquetà e Suso in uscita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato del Milan ha in serbo ancora qualche operazione prima della chiusura. Il gran via-vai di procuratori in sede evidenziano la volontà di effettuare ancora aggiustamenti alla rosa, in base anche alle uscite. Perché se Rodriguez e Gabbia dovessero andare via, il Milan dovrebbe subito sostituirli. E ieri il difensore era presente in sede per trovare la quadratura definitiva per il passaggio al Parma, ma prima di lasciar partire Gabbia il Milan vuole individuare il sostituto. Stesso discorso con Rodriguez che aspetta solo il passaggio al Fenerbahce (al momento bloccato il mercato dei turchi).

Tra i vari procuratori che ieri hanno fatto visita a Casa Milan, c’è stato anche Edoardo Uram, agente di Lucas Paquetà, che quest’anno sta riscontrando notevoli difficoltà nel giocare. Male con Giampaolo, male ora anche con Pioli, un giocatore che non riesce a trovare una vera collocazione tattica. Col suo agente si è fatto il punto della situazione, perché ci sono diversi sondaggi ma ancora nessuna offerta concreta, pure perché il club milanista per lasciarlo partire chiede 35 milioni di euro. In odore di lasciare Milanello anche lo spagnolo Suso, che sta trattando personalmente l’addio con Boban e Maldini. Sono tanti in entrata i nomi accostati al Milan, da Dani Olmo della Dinamo Zagabria a Florentino del Benfica, operazioni complesse che però potrebbero svilupparsi in caso di addio di uno dei “big” della rosa di Pioli. E’ un mercato fluido, dove può succedere ancora qualcosa.