Milan grandi firme: nel mirino Morata, Dzeko e Depay

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan grandi firme. È quello che preparano Fassone e Mirabelli per il futuro. Presi Reina e Strinic, i rossoneri puntano in grande. Secondo quanto riferito da Tuttosport, tre nomi per il reparto offensivo del Diavolo: Alvaro Morata, Edin Dzeko e Memphis Depay. Nomi complicati, per un motivo o per l'altro.